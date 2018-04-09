Марсело Бьелса может возглавить «Зенит»

Руководство «Зенита» ищет смену нынешнему главному тренеру команды Роберто Манчини. Стало известно имя одного из кандидатов на этот пост.

По информации СМИ, сине-бело-голубые рассматривают Марсело Бьелсу в качестве нового главного тренера. Одним из критериев в пользу его выбора говорит то, что аргентинец может найти контакт со своими соотечественниками-футболистами, которые выступают в петербургском клубе. Руководство клуба и 62-летний специалист еще не начинали переговоры. Но сообщается, что южноамериканец заинтересован в работе с «Зенитом».

Последним клубом в тренерской карьере Бьелсы был «Лилль». В ноябре 2017-го года французский клуб отстранил Марсело с поста главного тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: Невские новости