Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Автор: Алена Груздева 0

Усэйн Болт подтвердил, что сможет посещать тренировки дортмундской «Боруссии» и разминаться вместе с игроками. Олимпийский чемпион может завершить спортивную карьеру в своем виде спорта в августе 2017 года, после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, завоевавшим золото на трех последних Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио.

Ямайский легкоатлет ранее уже заявлял о своем желании начать карьеру профессионального футболиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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