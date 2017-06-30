Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Усэйн Болт подтвердил, что сможет посещать тренировки дортмундской «Боруссии» и разминаться вместе с игроками. Олимпийский чемпион может завершить спортивную карьеру в своем виде спорта в августе 2017 года, после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, завоевавшим золото на трех последних Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио.

Ямайский легкоатлет ранее уже заявлял о своем желании начать карьеру профессионального футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca