Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Усэйн Болт подтвердил, что сможет посещать тренировки дортмундской «Боруссии» и разминаться вместе с игроками. Олимпийский чемпион может завершить спортивную карьеру в своем виде спорта в августе 2017 года, после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.
Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, завоевавшим золото на трех последних Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио.
Ямайский легкоатлет ранее уже заявлял о своем желании начать карьеру профессионального футболиста.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca