Виктор Гончаренко: «У Магнуссона, наверное, ничего серьезного, а Абеля надо обследовать»

Автор: Михаил Серебряков 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Уфой» (3:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги прокомментировал травмы Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Обоих футболистов пришлось заменить в первом тайме.

«Конечно, две новые травмы в первом тайме — это для нас проблема, тем более что Абель и Магнуссон – наши основные игроки. Это не могло не оказать влияния на матч. По Магнуссону — наверное, ничего серьезного, а Абеля надо обследовать. Думаю, узнаем завтра», — сказал Гончаренко.

Эрнандес и Магнуссон перешли в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской Премьер-Лиги Абель отметился двумя голами и результативной передачей, а Хердур в семи встречах получил одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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