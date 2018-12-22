Маурицио Сарри: «У «Челси» не будет Рождества»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что у команды очень плотный график. Поэтому «синие» не будут праздновать Рождество.

«У «Челси» не будет Рождества в этот раз. У команды адский рабочий график, мы не можем взять паузу. После тренировок есть возможность провести немного времени с семьями, а потом нужно вновь бежать на тренировку. Это довольно сложно», — заявил Сарри.

Напомним, что 26 декабря «Челси» проведет матч АПЛ против «Уотфорда». Под руководством итальянца в чемпионате Англии «синие» занимают четвертое место с 37 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sky Sports