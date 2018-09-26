ФИФА может ввести послематчевые пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Автор: Михаил Серебряков 0

ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре. Это связано с возможным расширением числа участников финальной стадии турнира с 32 до 48 сборных.

Планируется, что в таком случае команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места.

Это может повысить вероятность ситуаций, когда для совместного выхода в плей-офф двум командам будет достаточно сыграть вничью между собой в заключительном туре.

Пенальти предполагается пробивать в матчах, завершившихся вничью, без проведения дополнительного времени. Победитель серии будет получать 2 очка, проигравший – 1 очко.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Sun

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