«Зенит» интересуется защитником «Уфы» Неделчару

Центральный защитник «Уфы» Ионуц Неделчару готов к смене клуба. Скорее всего игрок останется в России.

По информации румынских СМИ, «Зенит» является главным претендентом на 23-летнего румына, который в Уфе уже играл под руководством Сергея Семака

Интерес к Неделчару после его успешной игры на молодежном Евро-2019 проявляют также клубы из Англии, Германии и другие топ-команды из России. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Рому», но, как утверждает источник, это маловероятно.

«Уфа» рассчитывает выручить за Неделчару 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне игрок провел 38 матчей, забил 1 гол и заработал 9 желтых карточек.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Gazeta Sporturilor