Эдин Джеко может перейти в «Интер»

Боснийский нападающий может покинуть «Рому» этим летом. Футболист близок к переходу в «Интер».

Миланский клуб по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко. Стороны не могут сойтись по стоимости 33-летнего форварда.

Руководство «Интера» готово заплатить за боснийца 12 миллионов евро. Однако, римский клуб требует 20 миллионов. Отмечается, что «Рома» еще не определилась с заменой Джеко.

В прошедшем сезоне Эдин провел 33 матча в чемпионате Италии. На его счету 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио