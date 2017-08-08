«Сент-Этьен» договорился с «Зенитом» по поводу аренды Эрнани

Бразильский полузащитник Эрнани продолжит карьеру в Лиге 1. «Сент-Этьен» и «Зенит» согласовали условия аренды игрока в французском клубе.

Эрнани начал играть за питерский клуб в январе 2017 года, его трансфер обошелся «Зениту» в 8 млн евро. В дебютном сезоне 23-летний футболист вышел на поле в 8 матчах российского чемпионата и один — в рамках Лиги Европы. За весь этот период Эрнани не отличился ничем, кроме двух желтых карточек.

Сообщается, что совсем скоро станут известны условия аренды бразильца в новом клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс