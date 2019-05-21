Мбаппе не устраивает, что Тухель воспринимает Неймара главной звездой команды

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе имеет некоторые разногласия с главным тренером команды Томасом Тухелем. Как сообщают Французские СМИ, игрок недоволен тем, что наставник «ПСЖ» выделяет главной звездой команды Неймара.

Мбаппе был оштрафован на € 160 тыс. из-за опоздания на предыгровое собрание. Нападающий убежен, что такие же санкции не были бы применены к Неймару.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский игрок намерен занять место в центре нападения. Также он хочет, чтобы при принятии решений в клубе учитывалось его мнение. В первую очередь это касается трансферной политики. Мбаппе считает себя лучшим игроком в команде и во всей лиге и желает должного к себе отношения.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции за 28 матчей игрок отметился 32 мячами, что является лучшим результатом в лиге, и 9 голевыми передачами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Le Parisien