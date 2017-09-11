Анте Шимунджа, экс-тренер «Марибора»: ««Спартак» — самая слабая команда в группе»

Московский «Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов матчем против «Марибора». Экс-тренер словенского клуба Анте Шимунджа оценил перспективы своей бывшей команды и назвал красно-белых слабейшим участником группы Е.

«Марибор» – конкурентоспособная команда с характером победителя. Это идет с первого же дня независимости Словении. Я чувствовал это и как игрок, и как тренер. На своем поле команда в любом случае будет выглядеть солидно, и уже в первой игре она может изменить мнение о роли аутсайдера.

«Спартак», безусловно, слабейший участник группы, они неудачно начали сезон. У команды нет уверенности. Но «Спартак» все равно остается чемпионом, который обошел более сильный и богатый «Зенит».

В любом случае, в Мариборе будет сложно любому сопернику, вне зависимости от репутации», — сказал Шимунджа.

Поединок между «Спартаком» и «Марибором» состоится 13-го сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Помимо клуба из Словении, красно-белые на групповой стадии встретятся с английским «Ливерпулем» и испанской «Севильей».

Фото: Global Look Press

Источник: dello.si