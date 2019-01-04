«Челси» отказался от покупки Игуаина

Форвард «Милана» Гонсало Игуаин не переберется в чемпионат Англии. Футболист не перейдет в «Челси».

Предполагается, что лондонский клуб отказался от покупки нападающего из-за сложностей оформления трансфера.

Так как аргентинец выступал за «Милан» на правах аренды с обязательством выкупа у «Ювентуса», «синим» приходилось вести переговоры о подписании нападающего сразу с двумя клубами. Этот процесс оказался проблемным.

Напомним, что в 2018 году Игуаин перешел в «Милан» на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провел 15 игр, забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal