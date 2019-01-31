Адриен Рабьо приостановил переговоры с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может не перебраться в «Барселону» по окончании сезона. Игрок приостановил переговоры с каталонцами.

Хавбек решил приостановить переговоры после того, как «сине-гранатовые» объявили о переходе Френки де Йонга из «Аякса». Сообщается, что футболист несколько дней не выходит на связь с «Барселоной». Он ссылается на семейные обстоятельства.

Ранее была информация, что Рабьо интересуются «Бавария» и «Тоттенхэм».

Напомним, что в «ПСЖ» полузащитник перешел в 2012 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 14 игр, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo