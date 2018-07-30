Антон Швец может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец может сменить команду. В его приобретении заинтересован другой клуб из России.

ЦСКА попытается купить 25-летнего игрока до окончания летнего ТО. Красно-синим требуется усиление в центральной зоне после ухода из клуба сразу нескольких полузащитников (Головина, Натхо, Вернблума, Миланова). По сообщениям СМИ, ранее Швеца пытались приобрести «Спартак» и «Зенит», но запрошенная цена на трансфер (около 7-8 млн евро) не устроила руководителей двух клубов.

«Армейцы» предлагают за Антона 4-5 млн евро. В прошлом сезоне РФПЛ хавбек сыграл за «Ахмат» в 25 встречах и забил три гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»