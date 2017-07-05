«ПСЖ» не отпустит Блеза Матюиди в «Ювентус» за 15 млн евро

В межсезонье имя Блеза Матюиди связывают с трансфером из «ПСЖ» в «Ювентус». Однако парижане не готовы продавать игрока за предложенные «бьянконери» 15 млн евро.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитывает этим летом приобрести полузащитника Блеза Матюиди. Права на игрока принадлежат французскому «ПСЖ», который не планирует расставаться с 30-летним французом менее, чем за 30 млн евро, что вдвое превышает предложение клуба серии А. Парижане предлагают Матюиди новый контракт сроком на год, однако футболист пока не определился со своим будущим.

Ранее предполагалось, что центральный полузащитник может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal