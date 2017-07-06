Ромелу Лукаку перейдет в «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» и «Эвертон» пришли к соглашению по поводу трансфера Ромелу Лукаку. Форвард перейдет к манкунианцам за 75 млн фунтов.

Ромелу Лукаку снова будет играть под руководством Жозе Моуриньо. В 2014 году португальский специалист продал игрока из «Челси» в «Эвертон» за 28 млн фунтов. Тренер «МЮ» надеется, что Лукаку попадет в расположение нового клуба до воскресенья, когда команда отправится на предсезонные сборы в США.

24-летний игрок сборной Бельгии в прошлом английском сезоне пополнил личную статистику 25 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC