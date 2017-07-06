Артуро Видаль остается в «Баварии»

Артуро Видаль останется футболистом мюнхенской «Баварии». Чилийский полузащитник отклонил предложение от «Интера».

Итальянский клуб намеревался приобрести Видаля за 57млн евро. Опорник баварцев и сборной Чили ответил отказом, так как ранее выступал за туринский «Ювентус». Вместо этого чилиец подпишет с чемпионом Бундеслиги новое соглашение, которое продлится до 2021 года и будет включать в себя пункт о зарплате размером в 15 млн евро в год. Аналогично большие суммы в немецком клубе получает лишь Роберт Левандовски.

В 27 матчах Бундеслиги-2016/17 Артуро Видаль наколотил 4 гола, отдал 3 результативные передачи и нахватал 8 желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mercurio