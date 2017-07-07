Килиан Мбаппе и «Реал» обсудили условия личного контракта

Автор: Алена Груздева 0

Мбаппе

По данным испанских СМИ, трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» находится в стадии обсуждения контракта игрока. 18-летний форвард «Монако» является самой желанной покупкой «сливочных» этим летом.

Килиана Мбаппе видели на тренировочной базе «Реала». Сообщается, что контракт игрока в мадридском клубе может представлять из себя выступления за «Реал» в течение 6 лет и зарплату в размере 6-7 млн евро. Ключевыми соперниками «Реала» по Мбаппе являются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Накалившаяся борьба уже спровоцировала резкий скачок ценника форварда до 140 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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