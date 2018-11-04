«Ювентус» выдал лучший старт в истории клуба

«Ювентус» обыграл «Кальяри» (3:1) в 11-м туре серии А. Клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала открыл счет в матче. «Кальяри» отыгрался в конце первого тайма благодаря точному удару хавбека Жоао Педро, однако спустя всего две минуты туринская команда вновь вышла вперед, полузащитник гостей Филип Брадарич забил в свои ворота. А в конце встрече Хуан Куадрадо отличился с передачи Криштиану Роналду.

Туринский клуб набрал 31 очко, одержав десять побед и один раз сыграв вничью. Это лучший старт «Ювентуса» в истории.

«Юве» оторвался от второго места на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta