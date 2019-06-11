Сборная России объявила состав на матч с Кипром

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. Главный тренер Станислав Черчесов сделал несколько перестановок.
По сравнению с предыдущей встречей с Сан-Марино Черчесов внес несколько изменений. В частности, полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе, а Алексей Ионов выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом.
Состав России: Гильерме — Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов — Оздоев, Зобнин, Головин — Ан. Миранчук, Дзюба, Ионов.
Состав Кипра: Пардо — Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис — Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам, Сотириу, Георгиу.
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Кипра pic.twitter.com/31t302MxJt
— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
После трех туров отборочного турнира Россия с 6 очками занимает вторую строчку. В активе россиян 2 победы и 1 поражение.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «twitter» сборной России