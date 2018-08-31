Нури Шахин стал игроком бременского «Вердера»

29-летний полузащитник сборной Турции Нури Шахин перешел из дортмундской «Боруссии» в «Вердер». За «шмелей» турецкий полузащитник выступал в общей сложности 12 лет.

«Переговоры с клубом проходили хорошо. «Вердер» — большой клуб, надеюсь, что здесь я смогу себя раскрыть и этот переход будет способствовать моему профессиональному росту. Жду с нетерпением начала нашей совместной работы», — сказал Шахин.

Шахин находился в структурах «Боруссии» с 2001 года. В 2011 году он с дортмундцами выиграл чемпионат Германии, после чего перешел в мадридский «Реал». В мадридском клубе Шахин так и не смог закрепиться, после чего был отдан в аренду. В 2013 году полузащитник вернулся в «Боруссию». В Бундеслиге он в общей сложности провел 223 матча, забив 21 мяч. Также Шахин регулярно вызывался в сборную Турции, за которую он провел 52 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вердера»