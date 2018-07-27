Врач «Спартака»: «Суперкубок – нелепый трофей, а играть должен «Авангард»

Автор: Тимофей Поршнев 0

CSKA

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал Суперкубок России самым нелепым трофеем из существующих. Он также считает, что участие в нем должен принимать не ЦСКА, а курский «Авангард».

«Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих.

Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен «Авангард», – написал Вартапетов в Твиттере

«Авангард» встречался с «Тосно» в финале Кубка России-2017/18 (1:2). Клуб из Ленинградской области, как обладатель трофея, должен был встретится в матче за Суперкубок с чемпионом страны «Локомотивом».

Впоследствии «Тосно» утратил профессиональней статус, а РФС объявил, что железнодорожникам в матче за Суперкубок будет противостоять ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Михаила Вартапетова

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