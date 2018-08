Кевин де Брюйне пропустит около 3 месяцев из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы. Операция не потребуется.

Английский клуб подтвердил, что у бельгийца диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава.

При этом операция 27-летнему хавбеку не потребуется. Травму он получил на тренировке команды.

Напомним, что в прошлом сезоне бельгиец стал чемпионом Англии, сыграл в 37 матчах, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.

No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.

Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX

— Manchester City (@ManCity) August 17, 2018