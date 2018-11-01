Малком ответил на слухи об уходе из «Барсы»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Малком ответил на слухи о своем возможном уходе из клуба. Футболист отметил, что в стане «сине-гранатовых» чувствует себя прекрасно. 

«После появившихся в Испании последних новостей, я бы хотел уточнить ситуацию: я приехал в «Барселону» с определенными целями и каждый, кто меня знает, может заверить, что я человек решительный. Я очень доволен развитием моей карьеры, и знаю, что с каждым днем мои мечты и цели превращаются в реальность. Также моя семья полностью привыкла к городу. В любом случае, я буду продолжать упорно бороться за все, чего хочу добиться в своей карьере» — заявил Малком.

Напомним, что Малком перешел в «Барселону» в этом году. В сезоне 2018/19 в Примере провел два матча.

Фото: Global Look Press
Источник:  A Bola

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