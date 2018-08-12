Роналдо доставили в больницу на Ибице с пневмонией

Автор: Михаил Серебряков 0

Роналдо

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попал в больницу с диагнозом пневмония.  Согласно информации, 41-летний бразилец был доставлен в больницу на острове Ибица, где проводил отпуск в своем доме, в минувшую пятницу.

Врачи медицинского учреждения подтвердили, что у бывшего футболиста развилась пневмония. На данный момент Роналдо переведен в частную больницу, где проходит курс лечения. Напомним, Роналдо борется с лишним весом с тех пор, как завершил игровую карьеру в 2011 году.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе бразильской национальной команды, а также обладателем Кубка конфедераций. Он выступал за такие клубы, как ПСВ, «Интер», «Реал», «Милан», и другие команды.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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