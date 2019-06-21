Агент Влашича Тончи Мартич: «Зарплата Николы в ЦСКА выросла. Этот контракт – следующий шаг в развитии»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал подписание полноценного контракта футболистом с московским клубом. По его словам, решение подписать контракт далось футболисту легко.

По мнению Мартича, подписание полноценного соглашения с ЦСКА — шаг вперед в карьере Николы Влашича.

«Решение остаться в ЦСКА Никола принял с легкостью. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом – с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнеров по команде, болельщиков. Это был легкий выбор для нас», — сказал Мартич.

«В «Эвертон» он пришел совсем молодым игроком. Нынешний контракт – следующий шаг в развитии. Не исключаю, что «Эвертон» мог бы предложить Николе новый контракт, если бы он остался. К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Однако, он принял решение остаться в команде. ЦСКА изначально хотел его подписать с Николой долгосрочный контракт. Пятилетнее соглашение – нормально для игроков такого возраста», — отметил агент.

В прошедшем сезоне Влашич провел 25 матчей в чемпионате России. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»