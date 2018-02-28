Правительство Калининграда выделит 21 млн рублей для наблюдения за грунтом вокруг стадиона к ЧМ-2018

Власти Калининградской области готовы заплатить 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.
Согласно итоговому протоколу, в конкурсе победила компания из Санкт-Петербурга, понизившая цену контракта на 7 млн рублей.
Организация должна будет до конца 2019 года ежемесячно, в том числе, наблюдать за горизонтальными подземными деформациями грунтов.
Фото: Global Look Press
Источник: «Новый Калининград»