Правительство Калининграда выделит 21 млн рублей для наблюдения за грунтом вокруг стадиона к ЧМ-2018

Власти Калининградской области готовы заплатить 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Согласно итоговому протоколу, в конкурсе победила компания из Санкт-Петербурга, понизившая цену контракта на 7 млн рублей.

Организация должна будет до конца 2019 года ежемесячно, в том числе, наблюдать за горизонтальными подземными деформациями грунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Новый Калининград»