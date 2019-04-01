«Юнайтед» готов приобрести Эрона Уан-Биссаку из «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака интересен «Манчестер Юнайтед». 21-летний англичанин проводит дебютный сезон в профессиональной карьере.

Манкунианцы готовы предложить на его 35 миллионов фунтов.

В клубе рассчитывают, что 21-летний игрок сможет заменить Антонио Валенсию, который покинет «МЮ» в качестве свободного агента.

Оле-Гуннар Сульшер считает ключевой цель приобретения правого защитника.

Уан-Биссака провел за «Пэлас» 32 игры. Защитник привлекается в молодежную сборную Англии до 21 года. С 2008 по 2018 годы игрок был воспитанником лондонского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail