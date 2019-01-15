УЕФА завел дело против «Челси» из-за антисемитских кричалок

УЕФА завел дело на «Челси». Причиной стало поведение болельщиков на матче группового этапа Лиги Европы против «МОЛ-Види» (2:2).

Фанаты «синих» обвиняются в том, что во время игры они скандировали антисемитские кричалки.

Дело подлежит рассмотрению 28 февраля.

«Челси» осудил действия болельщиков. Утверждается, что, если личности виновных, в подобном поведении, будут установлены, то лондонский клуб, вероятнее всего, пожизненно запретит им посещать стадион.

Напомним, что в АПЛ «синие» располагаются на четвертом месте с 47 очками. В Лиге Европы в 1/16 финала «Челси» сыграет против «Мальме» (14 и 21 февраля).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА