Александр Шикунов: «Божович должен вывести «Крылья» в Лигу Европы через 3 года»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, какие задачи ставятся перед новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Руководство ждет попадание клуба в еврокубки.

«Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в Премьер-лиге, создать новую команду.

На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы.

У «Крыльев Советов» прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», – сказал Шикунов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»