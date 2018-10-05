Александр Шикунов: «Божович должен вывести «Крылья» в Лигу Европы через 3 года»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Миодраг Божович

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, какие задачи ставятся перед новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Руководство ждет попадание клуба в еврокубки.

«Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в Премьер-лиге, создать новую команду.

На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы.

У «Крыльев Советов» прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», – сказал Шикунов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Миодраг Божович

Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов»

КС - ЛОКО

Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одерживает минимальную победу в Самаре

Итоги премии FIFA The Best-2018, криптовалюта «Ювентуса», миллионы «Реала» за голландского тинейджера. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 