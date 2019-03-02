Премьер-лига. 18-й тур. «Рубин» обыграл дома «Ахмат»

В матче 18-го тура чемпионата России «Рубин» принимал дома «Ахмат». Встреча завершилась победой казанского клуба.

Премьер-лига. 18-й тур

РУБИН — АХМАТ — 1:0 (0:0)

Казань. 2 марта.

Стадион: «Казань Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Гранат, Камболов, Устинов, Цаллагов, Могилевец, Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 77), Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 90).

Гол: 1:0 — Сагитов (90).

Предупреждения: Уциев (43), Камболов (62), Коновалов (69), Шиманьски (76)

6 (3) удары (в створ) 8(4)

14 фолы 16

4 угловые 4

49 % владения мячом 51

В этом сезоне в первом круге чемпионата России «Рубин» и «Ахмат» не выявили победителя и завершили матч 4 тура со счетом 1:1. Казалось, что после зимней паузы команды также сыграют в ничью и обойдутся без забитых мячей, но так не произошло. Развязку встречи пришлось ждать целых 90 минут. В добавленное время Башкиров исполнил угловой, и Сагитов точно отправил мяч в ворота.

Фото: Официальный Twitter «Ахмата»

Источник: Еженедельник «Футбол»