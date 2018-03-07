КДК отклонил протест «Зенита» и оставил в силе ничью в матче с «Амкаром»

Автор: Лидия Дидык 0

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Состоялось заседание КДК РФС по поводу возможной переигровки матча «Зенит» – «Амкар» (0:0). КДК отклонил протест «Зенита».

Петербургский клуб подавал протест в связи с непоказанной защитнику пермяков Николаю Зайцеву красной карточкой в добавленное время.

КДК отклонил протест «Зенита» и оставил результат матча в силе.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Амкара»

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