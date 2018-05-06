«Шальке-04» впервые за 4 года вышел в Лигу чемпионов

«Шальке-04» обыграл «Аугсбург». Таким образом, клуб в следующем сезоне ждут еврокубки.

«Шальке» в матче чемпионата Германии обыграл «Аугсбург» (2:1). За тур до финиша клуб из Гельзенкирхена гарантировал себе второе место в таблице и путевку в Лигу чемпионов – отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет 5 очков.

«Шальке» вышел в главный еврокубковый турнир впервые за четыре года. В сезоне-2014/15 немцы дошли до 1/8 финала ЛЧ, где уступили «Реалу» (0:2, 4:3).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Шальке-04»