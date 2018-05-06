«Шальке-04» впервые за 4 года вышел в Лигу чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Schalke-04

«Шальке-04» обыграл «Аугсбург». Таким образом, клуб в следующем сезоне ждут еврокубки.

«Шальке» в матче чемпионата Германии обыграл «Аугсбург» (2:1). За тур до финиша клуб из Гельзенкирхена гарантировал себе второе место в таблице и путевку в Лигу чемпионов – отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет 5 очков.

«Шальке» вышел в главный еврокубковый турнир впервые за четыре года. В сезоне-2014/15 немцы дошли до 1/8 финала ЛЧ, где уступили «Реалу» (0:2, 4:3).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Шальке-04»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ralf Fährmann

Вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн полностью провел последние 103 матча Бундеслиги подряд

«Реал» в гостях обыграл «Баварию», Тибо Куртуа будет судиться с Марком Вильмотсом, Артемия Панарина не пускают на чемпионат мира. Главные новости дня

Jérôme Boateng

Джером Боатенг может пропустить чемпионат мира

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 