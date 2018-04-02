Игорь Шалимов: «Отставка могла произойти прошлой осенью»

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своей отставке. Специалист также пожелал клубу удачи.

– Как восприняли отставку?

– Узнал о ней в понедельник. Накануне мы потерпели поражение в важной встрече.

– Позвольте, но ведь с «Анжи» была ничья.

– Да, но это как проигрыш. После матча настроение было просто убитым. В понедельник встретились с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом, он объявил о решении расстаться.

– Как вам объяснили это решение?

– Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперед. Отставка могла произойти прошлой осенью после четырех неудач подряд в чемпионате. Случилась же сейчас – мы могли уступить до нового года «Локомотиву» и «Спартаку» – это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили «Динамо», потеряли три очка с «Уфой» и не смогли превзойти «Анжи». Понятно, что потребовались какие-то изменения.

– Формулировка – «отправлен в отставку». Как ее восприняли?

– Мне она по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара». Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это трусость. А «по соглашению сторон» – позорище. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи.

– Для вас это серьезный удар? Или все ожидаемо?

– Первое. Но накануне после матча уже стало понятно – что-то подобное может произойти. С одной стороны, мы еще совсем недавно находились на втором месте, с другой – сейчас откатились назад. В первом круге с «Динамо», «Уфой» и «Анжи» набрали 9 очков – а теперь всего два. Реакция должна была последовать – Галицкий успешный человек, ждет результата. Нет смысла разбирать неиспользованные моменты, важны итог и реакция болельщиков.

Напомним, что об отставке Игоря Шалимова стало известно 2 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»