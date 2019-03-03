«Лестер» потерпел поражение в дебютном матче Брендана Роджерса

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Лестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Уотфорда» Трой Дини, отличившийся в самом начале встречи. В середине второго тайма счет сравнял форвард «лис» Джейми Варди. Победу хозяевам принес нападающий Андре Грэй, отправивший мяч в ворота гостей на 92-й минуте.

Этот матч стал дебютным для Брендана Роджерса на посту главного тренера «Лестера». 46-летний специалист сменил Клода Пюэля, уволенного в конце февраля.

«Уотфорд», набрав 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» с 35-ю очками на одиннадцатой строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»