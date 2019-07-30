«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром за 200 млн евро

По сообщениям испанских СМИ трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону» почти невозможен. Каталонцы практически смирились с тем, что осуществить трансфер игрока этим летом не удастся.

Однако Неймар все еще хочет покинуть «ПСЖ» этим летом и снова играть вместе с Месси. Президент клуба Нассер Аль-Хеллайфи убежден, что попытки сохранить немотивированного игрока в составе – это плохая идея. Поэтому французский клуб готов отпустить Неймара в любой клуб за исключением «Барселоны».

«ПСЖ» отклоняет все предложения, которые делает «Барселона». Каталонский клуб реально оценивает ситуацию и понимает, что трансфер скорее всего не состоится.

Парижане рассчитывают получить 300 млн евро за Неймара, однако готов снизить эту сумму до 200 миллионов, но не в случае с «Барселоной».

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Marca