Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону», однако Неймар хочет переманить его в «ПСЖ»

Автор: Никита Воробьев 0

Фелиппе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо находится в одном шаге от перехода в «Барселону». Бразилец уже сказал руководству английского клуба о своем желании уйти.

Сообщается, что каталонцы успешно провели переговоры с Коутиньо и его представителями и готовы предложить ему пятилетний контракт. За полузащитника они отдадут около 85 млн евро.

Однако у Коутиньо есть иной вариант продолжения карьеры: Неймар уговаривает своего соотечественника последовать за ним в «ПСЖ». «Барселона» не готова платить Коутиньо такую большую зарплату, как в Англии, в то время как Париж может удовлетворить его финансовые запросы.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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