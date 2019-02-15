На матче «Краснодар» — «Байер» был установлен рекорд

Первую встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» (0:0) посетили 34 827 зрителей. На матче был установлен рекорд посещаемости.

В клубе сообщили, что все билеты на игру были проданы. Напомним, максимальная вместимость стадиона составляет 35 059 мест. Таким образом была установлена рекордная цифра посещаемости для «Краснодара».

Клуб также уточнил, что ряд мест не удалось продать. Это связано с требованием УЕФА по созданию «буфера безопасности», пустых кресел вокруг гостевого сектора.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Официальный сайт «Краснодара»