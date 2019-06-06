«МЮ» заинтересован в услугах форварда «Айнтрахта» Себастьена Аллера

Автор: Никола Косич 0

Аллер

Спрос на форварда «Айнтрахта» Себастьена Аллера постоянно растет. По информации британских СМИ, француз заинтересовал еще и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер видит в Аллера замену Ромелу Лукаку. Напомним, что ранее поступала информация о том, что Бельгиец продолжит карьеру в миланском «Интере»

Также к Аллеру проявляют интерес дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Айнтрахт» хочет за игрока 30-35 миллионов евро.

В прошедшем чемпионате Германии за 29 матчей нападающий отметился 15 забитыми мячами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аллер

Себастьен Аллер может покинуть франкфуртский «Айнтрахт»

Алексис Санчес получает большой бонус за каждый выход на поле в составе «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Сити

Бернарду Силва : «Нам предстоит провести еще один сложный матч»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 