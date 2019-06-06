«МЮ» заинтересован в услугах форварда «Айнтрахта» Себастьена Аллера

Спрос на форварда «Айнтрахта» Себастьена Аллера постоянно растет. По информации британских СМИ, француз заинтересовал еще и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер видит в Аллера замену Ромелу Лукаку. Напомним, что ранее поступала информация о том, что Бельгиец продолжит карьеру в миланском «Интере»

Также к Аллеру проявляют интерес дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Айнтрахт» хочет за игрока 30-35 миллионов евро.

В прошедшем чемпионате Германии за 29 матчей нападающий отметился 15 забитыми мячами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: ESPN