«МЮ» все еще не получал предложений о трансфере Погба

«Манчестер Юнайтед» все еще не получал предложений о трансфере Поля Погба. Главными претендентами на 26-летнего француза считаются «Реал» и «Ювентус».

Ранее появлялась информация о том, что сливочные собираются подписать Погба прямо перед закрытием трансферного окна в АПЛ. «Реал» готов отдать за футболиста 100-120 млн фунтов, хотя манкунианцы оценивают его в 170 млн.

Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Погба может стать капитаном в следующем сезоне. Это может помочь удержать игрока в команде.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии француз провел 35 матчей, отметился 13 голами и 9 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: The Guardian