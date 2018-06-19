«Наполи» может подписать Альфонса Ареоля за 35 млн евро или купить Алекса Мерета у «Удинезе» за 25 млн

Автор: Тимофей Поршнев 0

Alphonse Aréola

Руководство «Наполи» продолжает вести работу над трансфером голкипера. Оно заинтересовано в приобретении вратаря топ-клуба.

У неаполитанцев сейчас есть два основных кандидата – вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареоля и Алекс Мерет из «Удинезе».

Трансфер 25-летнего Ареоля, в котором заинтересован тренер «Наполи» Карло Анчелотти, оценивается в 35 миллионов евро. Агент Мино Райола может попытаться сбить цену на вратаря.

«Наполи» уже достиг предварительной договоренности с «Удинезе» о переходе 21-летнего Мерета за 25 миллионов и бонусы.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио

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