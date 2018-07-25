Пол Скоулз: «Погба нужно использовать мозг чуть больше, чтобы стать топ-футболистом»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pogba

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз раскритиковал хавбека Поля Погба за отсутствие стабильности. Он рассказал, как Погба стать топ-игроком.

«Мне кажется, Полю не хватает стабильности. Вы наблюдаете за его игрой, и, например, на этой неделе он выдал блестящий матч, а уже на следующей выглядит не так хорошо.

Сейчас он похож на футболиста, который выдает хорошую игру раз в три-четыре матча. Если вы собираетесь выигрывать трофеи – этого недостаточно, просто недостаточно.

Ему нужно стать таким же командным игроком, каким он был в «Ювентусе».

Он такой сильный парень. Поль может бежать, у него отличная техника, навыки, но ему нужно использовать свой мозг чуть больше, чтобы стать топ-футболистом», – сказал Скоулз.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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