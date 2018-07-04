«Ювентус» еще не делал предложение «Реалу» по Криштиану Роналду

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ronaldo

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении Криштиану Роналду. Трансфер обойдется итальянцам в 120 миллионов евро.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может оказаться в «Ювентусе».

Туринцы еще не сделали предложение, но раздумывают над этим. Трансфер обойдется «Юве» в 120-150 миллионов евро, зарплата Роналду – в 30 миллионов за сезон. Общие инвестиции составят около 400 миллионов евро.

Роналду готов уйти из «Реала» из-за испортившихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом и сорвавшимися переговорами по контракту. «Юве» также находится в хороших отношениях с его агентом Жорже Мендешем.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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