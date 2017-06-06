«Реал» может после покупки отдать Тео Эрнандеса в аренду в другой клуб

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Тео Эрнандес

Левый защитник «Атлетико» Тео Эрнандес после перехода в «Реал» может уйти в аренду в другую команду. Этот вариант будет осуществлен, если клуб найдет дешевую альтернативу Марсело.

19-летний футболист еще официально не подписал контракт с «Реалом», но стороны согласовали все детали: мадридцы заплатят 30 млн евро за Эрнандеса, а футболист за время пятилетнего контракта заработает 35 млн евро.

После покупки Эрнандеса «Реал» может отдать его в аренду в другой клуб, чтобы игрок набирался опыта и имел больше игровой практики. Этот вариант будет осуществлен, если клуб найдет дешевую альтернативу Марсело.

Минувший сезон Тео провел в составе «Алавеса», с которым дошел до финала Кубка Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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