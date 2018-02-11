Йоахим Лев о работе в «Баварии»: «У меня контракт с DFB до 2020 года»

Автор: Лидия Дидык 0

Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев опроверг информацию о возможном назначении на пост тренера «Баварии» в следующем сезоне. Сейчас специалист думает о о чемпионате мира в России.

«У меня контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) до 2020 года.

Чемпионат мира не за горами, и я полностью сосредоточен на этом турнире.

Хайнкес невероятно хорошо выполняет свою работу. «Бавария» и многие фанаты в Германии хотят, чтобы он остался», – сказал Лев.

Фото: Global Look Press
Источник: sports.yahoo.com

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