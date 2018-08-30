Жорже Мендеш о признании Лука Модрича лучшим игроком сезона: «Это возмутительно. Роналду на спине затащил «Реал» к очередной победе в ЛЧ»

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал решение УЕФА признать полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим игроком сезона-2017/18. Он считает, что эта награда должна была достаться португальскому нападающему.
«Матчи проводятся на футбольном поле, и там победу одержал Роналду.
Он забил 15 мячей и на спине затащил «Реал» к очередной победе в Лиге чемпионов.
Это возмутительно. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – сказал Мендеш.