Жорже Мендеш о признании Лука Модрича лучшим игроком сезона: «Это возмутительно. Роналду на спине затащил «Реал» к очередной победе в ЛЧ»

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал решение УЕФА признать полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим игроком сезона-2017/18. Он считает, что эта награда должна была достаться португальскому нападающему.

«Матчи проводятся на футбольном поле, и там победу одержал Роналду.

Он забил 15 мячей и на спине затащил «Реал» к очередной победе в Лиге чемпионов.

Это возмутительно. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – сказал Мендеш.