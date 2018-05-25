Тренер сборной Украины будет работать в «Спартаке»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Carrera

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо подписал контракт с московским «Спартаком». У него уже был опыт работы в России.

Рианчо может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Константин Андриюк.

С 2009 по 2014 год испанец работал тренером по физподготовке в казанском «Рубине». После этого стал помощником главного тренера в киевском «Динамо» (2014-2016).

Фото: Global Look Press
Источник: «ТаТоТаке»

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