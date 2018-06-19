Сергей Собянин чаще упоминался в российских СМИ в связи с ЧМ-2018, чем Роналду и Месси

Мэр Москвы Сергей Собянин чаще всех остальных упоминался в российских СМИ по теме чемпионата мира-2018. Португальский форвард Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси были упомянуты реже.

Частота упоминаний мэра столицы составила 1692 публикаций. Роналду упоминался 1431 раз, Месси — 862 раза. Далее следуют российские футболисты: Игорь Акинфеев(788), Артем Дзюба (555), Сергей Игнашевич (491).

Среди политиков, кроме столичного мэра, СМИ упоминали губернатора Ростовской области Василия Голубева (975), губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (855), и.о. губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (829) и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова(785).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»