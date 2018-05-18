Сборная Японии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерских штаб «самураев» во главе с Акирой Нисино выбрал 27 футболистов для подготовки к ЧМ-2018. В списке оказался бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, который в настоящее время защищает цвета мексиканской «Пачуки».
Вратари: Эйи Кавасима («Мец», Франция), Масааки Хигасигути («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива»);
Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай», Турция), Готоку Сакаи («Гамбург», Германия), Томоаки Макино, Ген Шожи, Ватару Эндо (все – «Урава»), Майя Йосида («Саутгемптон», Англия), Хироки Сакаи («Марсель», Франция), Наомиси Уеда («Касима»);
Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер», Англия), Юйя Осако («Вердер», Германия), Йосинори Муто («Майнц», Германия), Такума Асано («Штутгарт», Германия).
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт федерации футбола Японии