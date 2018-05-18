Сборная Японии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Japan

Тренерских штаб «самураев» во главе с Акирой Нисино выбрал 27 футболистов для подготовки к ЧМ-2018. В списке оказался бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, который в настоящее время защищает цвета мексиканской «Пачуки».

Вратари: Эйи Кавасима («Мец», Франция), Масааки Хигасигути («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива»);

Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай», Турция), Готоку Сакаи («Гамбург», Германия), Томоаки Макино, Ген Шожи, Ватару Эндо (все – «Урава»), Майя Йосида («Саутгемптон», Англия), Хироки Сакаи («Марсель», Франция), Наомиси Уеда («Касима»);

Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт», Германия), Синдзи Кагава («Боруссия» Д, Германия), Гаку Сибасаки («Хетафе», Испания), Риота Осима («Кавасаки»), Тосихиро Аояма («Хиросима»), Хотару Ямагучи («Серезо Осака»), Кейсуке Хонда («Пачука», Мексика), Генки Харагучи, Такаси Усами (оба – «Фортуна», Германия), Кэнто Мисао («Касима»), Такаси Инуи («Эйбар», Испания), Йосуке Идегучи («Культураль Леонеса», Испания);

Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер», Англия), Юйя Осако («Вердер», Германия), Йосинори Муто («Майнц», Германия), Такума Асано («Штутгарт», Германия).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт федерации футбола Японии

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Vahid Halilhodzic

Вахид Халилходжич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Японии

Infantino

Джанни Инфантино: «В России безопасно, а во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее»

Akinfeev

Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 