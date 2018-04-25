В ЛЧ побит рекорд средней результативности – 3,17 гола за игру

«Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил «Рому» (5:2). Был установлен рекорд результативности турнира.

Всего в 121 игре текущего розыгрыша забито 384 гола – 3,17 за матч, и это новый рекорд средней результативности в истории турнира. Даже если в этом сезоне больше не забьют ни одного мяча, средний показатель составит 3,07 гола за игру.

Прежний рекорд был установлен в прошлом сезоне – 3,04 гола за матч.

Больше всего мячей было забито в ЛЧ-2000/01 – 449, средняя результативность – 2,86. Из-за двух групповых этапов игр в том розыгрыше было значительно больше – 157.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА