Стал известен лучший игрок 25-го тура РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Стал известен лучший игрок 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ. 

Им оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В мачте с «Динамо» (2:0) он отличился забитым мячом и голевой передачей. За 30-летнего форварда проголосовало 63 процента болельщиков. На втором месте расположился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а на третьем — хавбек «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Напомним, Дзюба во второй раз подряд признан лучшим игроком тура. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РПЛ

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