Стал известен лучший игрок 25-го тура РПЛ

Стал известен лучший игрок 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Им оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В мачте с «Динамо» (2:0) он отличился забитым мячом и голевой передачей. За 30-летнего форварда проголосовало 63 процента болельщиков. На втором месте расположился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а на третьем — хавбек «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Напомним, Дзюба во второй раз подряд признан лучшим игроком тура. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РПЛ